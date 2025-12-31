Presto si potrà viaggiare anche in treno a 700 chilometri orari | il futuro dei trasporti passa da Pechino
Prossimamente, i treni ad alta velocità potrebbero raggiungere i 700 km/h, avvicinandosi alle prestazioni degli aerei. Ricercatori cinesi hanno sperimentato con successo un sistema di trasporto su binari che permette di raggiungere questa velocità, aprendo nuove prospettive per il futuro dei viaggi su rotaia. Una svolta che potrebbe rivoluzionare i tempi di spostamento e l’efficienza dei trasporti ferroviari.
Presto le velocità di crociera dei più comuni aerei saranno raggiungibili anche dai treni high-tech. Alcuni ricercatori cinesi sono riusciti, in fase di test, a far viaggiare un veicolo su un binario a 700 chilometri orari. Le applicazioni potrebbero essere svariate, dalla difesa fino al. 🔗 Leggi su Today.it
