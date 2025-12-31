Presepi con pasta e letture della Bibbia il concorso alla Chiesa San Paolino premia le novità

Il concorso presso la Chiesa San Paolino valorizza le tradizioni natalizie con presepi che spaziano dalle rappresentazioni bibliche della nascita di Gesù a creazioni artistiche con pasta e cioccolato. Un’occasione per scoprire interpretazioni diverse e innovative, mantenendo vivo il senso del Natale attraverso l’arte e la spiritualità. La partecipazione invita a riflettere sulle tradizioni e sulle novità che rendono unico questo periodo dell’anno.

Presepi di tutti i tipi: dalle letture della Bibbia che ricordano la nascita di Gesù al cibo come pasta e cioccolato. Una novità particolare il concorso "Il mio presepe" organizzato dalla Chiesa San Paolino a Mili marina. A partecipare grandi e bambini: i due primi posti sono andati alla piccola.

