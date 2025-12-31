Premier League calciomercato al via | i colpi delle big e le occasioni di gennaio
La sessione invernale di calciomercato della Premier League è ufficialmente aperta. Dopo un Boxing Day caratterizzato da poche gare, le principali squadre si preparano a rinforzarsi con nuovi acquisti e opportunità di gennaio. In questo periodo si intensificano le trattative, offrendo spunti di interesse per gli appassionati e gli addetti ai lavori, nel rispetto delle consuetudini di mercato tipiche del campionato inglese.
Uno strappo alla regola può bastare. Se il boxing day quest’anno è stato scarno di partite, con le sole Manchester United e Newcastle a scendere in campo, la sessione invernale di calciomercato in Premier League è pronta a seguire i termini della tradizione. Il tavolo delle trattative riaprirà i battenti giovedì 1 gennaio, con il gong finale fissato per lunedì 2 febbraio 2026. Trentatré giorni di affari in cui le venti sorelle del “campionato più bello del mondo” (così viene definito da appassionati e addetti ai lavori) cercheranno di puntellare le rose per una volata finale che si preannuncia infuocata. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti dalla Premier League: vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime
Leggi anche: Calciomercato sia, da Zirkzee e Lucca a Palestra: le mosse delle big a gennaio
Chiesa e Zirkzee ai margini in Premier: saranno occasioni a gennaio?; Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day; Perché non si gioca il Boxing Day: la Premier League mette in pausa una tradizione centenaria, il motivo; Tutti pazzi per Semenyo in Premier League: il Manchester City pronto ad un super investimento per piazzare il colpo.
Calciomercato Premier League, Bartesaghi nel mirino di molte squadre inglesi. Ecco l’indiscrezione - Calciomercato Premier League: Arsenal e Manchester City sul giovane Bartesaghi del Milan Il nome di Davide Bartesaghi continua a infiammare il calciomercato Premier League. calcionews24.com
Calciomercato Milan, Bartesaghi piace in Premier: le offerte inglesi e la risposta dei rossoneri - Calciomercato Milan, l’Inghilterra chiama Bartesaghi: ecco la decisione del club rossonero e le ultimissime notizie Il futuro di Davide Bartesaghi sembra destinato a restare saldamente legato ai color ... calcionews24.com
Roma, al via la girandola delle cessioni: in quattro verso la Premier - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , i giallorossi sono al lavoro per piazzare Dovbyk in Premier League. fantacalcio.it
Premier League: l’Arsenal spazza via l’Aston Villa 4-1 e allunga a +5 sul City che ha una partita in meno, Chelsea e United non sfondano in casa e restano appaiate al quinto posto con 30 punti - facebook.com facebook
#PremierLeague: un gol di #Zirkzee non basta al #ManchesterUnited, l' #Arsenal ferma l' #AstonVilla e tenta la fuga x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.