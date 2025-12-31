Preghiera della sera 31 Dicembre 2025 | Rendimi forte

La preghiera della sera del 31 dicembre 2025 invita a riflettere sulla giornata appena conclusa con la richiesta “Rendimi forte”. Un momento di calma e introspezione per affrontare con serenità le sfide passate e quelle future. Recitarla questa sera può aiutare a trovare equilibrio e forza interiore, consolidando la propria crescita personale e spirituale in un giorno speciale come l’ultimo dell’anno.

"Rendimi forte". È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per.

Preghiera della sera - 31 dicembre 2025

