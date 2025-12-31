Preghiera del mattino 31 Dicembre 2025 | Proteggi i bambini del mondo

Ogni mercoledì, dedicato a San Giuseppe, è un momento di riflessione e devozione. In questa giornata speciale, proponiamo una preghiera mattutina del 31 dicembre 2025, intitolata “Proteggi i bambini del mondo”. Recitarla al mattino ci permette di affidare al Signore le nostre intenzioni, chiedendo protezione e benevolenza per i più piccoli, affinché possano crescere in pace e sicurezza in ogni parte del mondo.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano.

Preghiera del mattino - 31 dicembre 2025

