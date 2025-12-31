Predator | Badlands | Disponibile in Digitale dal 6 Gennaio 2026

Predator: Badlands sarà disponibile in digitale dal 6 gennaio 2026. Questo capitolo, che ha raggiunto un incasso di 183 milioni di dollari a livello mondiale, rappresenta un importante momento nel franchise. La distribuzione digitale consentirà agli appassionati di accedere facilmente alla pellicola, ampliando così il pubblico e offrendo una nuova opportunità di visione.

Predator: Badlands, il capitolo che ha ridefinito il franchise con un incasso record di 183 milioni di dollari worldwide, è in arrivo sulle piattaforme digitali. 20th Century Studios renderà il film disponibile per acquisto o noleggio su Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e altri dal 6 gennaio 2026, dopo l’uscita cinematografica di novembre 2025. Diretto da Dan Trachtenberg (già autore di Prey), Badlands rappresenta ad oggi il più alto incasso della saga in 38 anni, con recensioni positive (86% Certified Fresh su Rotten Tomatoes) e un approccio fresco che ha conquistato critica e pubblico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

