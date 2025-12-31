Prato | nuovi incendi di notte in via Gestri A fuoco furgoni e un’officina

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, a Prato, si sono verificati nuovi incendi in via Gestri, che hanno interessato furgoni e un’officina. Questa serie di episodi, iniziata all’inizio di dicembre 2025, continua a destare preoccupazione nella zona, con incendi di natura dolosa che richiedono un intervento tempestivo delle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione mentre le indagini proseguono per identificare i responsabili.

Prosegue la scia di fuoco che dall'inizio di dicembre 2025 sta interessando Prato. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre si sono verificati altri tre incendi di natura dolosa

Altri tre incendi di natura dolosa: colpiti un garage, auto e furgoni - Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre si sono registrati altri tre incendi di natura dolosa. 055firenze.it

Prato, sei incendi dolosi nella notte: bruciate dieci auto. Indagini in corso - La procura ha aperto un'inchiesta, al vaglio le immagini delle telecamere. rainews.it

