potenzieremo i servizi educativi extrascolastici vocintransito

Il Comune di San Miniato continuerà a potenziare i servizi educativi extrascolastici di Vocintransito, sostenendo la prima infanzia, la scuola e il diritto allo studio. La giunta Giglioli ha confermato l’impegno a mantenere gli accordi presi con le famiglie e gli istituti scolastici, inserendo queste iniziative nel Piano di Programmazione, per garantire un’offerta educativa di qualità e accessibile a tutti.

SAN MINIATO Prima infanzia, scuola, istruzione e diritto allo studio. Sono altri temi centrali del Documento unico di programmazione del Comune di San Miniato per i quali la giunta Giglioli ha deciso di "mantenere gli impegni assunti negli scorsi anni con le famiglie e con gli istituti scolastici". "Si garantisce il supporto dei livelli qualitativi elevati dei servizi, a partire dalla mensa e dal trasporto scolastico, elementi fondamentali per assicurare a tutti pari accesso alle opportunità educative – spiega il Comune – Accanto a questo, è previsto un potenziamento dei servizi educativi extrascolastici: nel 2025 è stato rafforzato il progetto Vocinsieme e, per il 2026, l’obiettivo è fare lo stesso con Vocintransito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

