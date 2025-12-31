poste italiane a reggio calabria e provincia pensioni di gennaio in pagamento

A partire da sabato 3 gennaio, Poste Italiane provvederà al pagamento delle pensioni di gennaio nella provincia di Reggio Calabria. I residenti potranno ritirare le proprie pensioni presso i 163 uffici postali e i 123 ATM Postamat presenti sul territorio. Questo servizio garantisce un accesso semplice e sicuro alle prestazioni pensionistiche per tutti i cittadini interessati.

Le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 gennaio in tutti i 163 uffici postali e nei 123 Atm Postamat della provincia di Reggio Calabria.A darne notizia Poste Italiane che comunica, inoltre, che i pagamenti saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

