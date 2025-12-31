Possibile l’arrivo in prestito dal Napoli Cremonese scatto per Marianucci
La Cremonese si prepara a rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di migliorare la solidità difensiva. Secondo indiscrezioni, il club sta trattando un prestito dal Napoli per Luca Marianucci, difensore classe 2004. Il giovane, passato dall’Empoli ai partenopei, cerca più spazio e potrebbe trovare nuove opportunità in Serie A grazie a questa operazione.
Il mercato invernale non è ancora aperto, ma la Cremonese ha già un progetto ben delineato. Per la difesa è molto vicino Luca Marianucci, difensore del 2004, che nel passaggio dall’Empoli al Napoli non è riuscito a conquistare la fiducia di Conte. Proprio per permettere al centrale di trovare lo spazio desiderato, i partenopei stanno pensando di cederlo in prestito e, in tal senso, i grigiorossi rappresentano la soluzione ideale. Si è parlato anche dell’interesse del ds Simone Giacchetta per un ritorno di Caleb Okoli, attualmente al Leicester, ma l’operazione richiederebbe un notevole esborso economico, un po’ come accadrebbe per l’arrivo a Cremona di Sebastiano Luperto, classe ‘96, in forza al Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Cagliari e Cremonese su Marianucci: possibile uscita dal Napoli
Leggi anche: Cremonese, il difensore Marianucci è in dirittura d'arrivo dal Napoli
Possibile l’arrivo in prestito dal Napoli. Cremonese, scatto per Marianucci - La punta nata a Bolzano ha infatti sostenuto le visite mediche con il Modena ed è pronto a tornare in quella ... msn.com
Da Milano – “Cremonese e Napoli discutono per il prestito di un calciatore, trattativa in stato avanzato” - Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, ha riportato sul social X delle importanti novità in merito al futuro di un giocatore del Napoli, che sarebbe finito nel mirino della Cremonese. mondonapoli.it
Vergara verso il prestito: Cagliari in vantaggio per il giovane centrocampista del Napoli (Schira) - Il futuro di Vergara si sta scrivendo: Napoli valuta il prestito, Cagliari in pole per garantirgli continuità e crescita. ilnapolista.it
Con l'arrivo delle festività di fine anno, invitiamo tutti i cittadini ad un uso consapevole e responsabile dei fuochi d'artificio, nel rispetto delle persone e degli animali. E' possibile festeggiare l’arrivo del 2026 utilizzando, ad esempio, solo quelli luminosi ed evitan - facebook.com facebook
Perché da giorni si parla del possibile arrivo di un attaccante a gennaio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.