Possibile l’arrivo in prestito dal Napoli Cremonese scatto per Marianucci

La Cremonese si prepara a rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di migliorare la solidità difensiva. Secondo indiscrezioni, il club sta trattando un prestito dal Napoli per Luca Marianucci, difensore classe 2004. Il giovane, passato dall’Empoli ai partenopei, cerca più spazio e potrebbe trovare nuove opportunità in Serie A grazie a questa operazione.

Il mercato invernale non è ancora aperto, ma la Cremonese ha già un progetto ben delineato. Per la difesa è molto vicino Luca Marianucci, difensore del 2004, che nel passaggio dall’Empoli al Napoli non è riuscito a conquistare la fiducia di Conte. Proprio per permettere al centrale di trovare lo spazio desiderato, i partenopei stanno pensando di cederlo in prestito e, in tal senso, i grigiorossi rappresentano la soluzione ideale. Si è parlato anche dell’interesse del ds Simone Giacchetta per un ritorno di Caleb Okoli, attualmente al Leicester, ma l’operazione richiederebbe un notevole esborso economico, un po’ come accadrebbe per l’arrivo a Cremona di Sebastiano Luperto, classe ‘96, in forza al Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

