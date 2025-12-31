Populismo macroeconomico | chi vincerà il premio Liz Truss 2026?
Il populismo macroeconomico resta un elemento centrale nella politica mondiale del 2026. Le previsioni delle principali banche d’affari evidenziano come questa tendenza influenzerà le strategie di crescita e le decisioni economiche. In questo contesto, si delinea una competizione tra leader e approcci, lasciando aperta la domanda su chi potrà emergere come protagonista più influente nel panorama globale, come potrebbe essere il caso del cosiddetto “premio Liz Truss 2026”.
Il populismo continuerà a dominare la scena politica nel 2026. Nelle previsioni per il prossimo anno delle principali banche d’affari si coglie la presa d’atto che a determinare la crescita. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Liz Truss, l’ex prima ministra britannica continua a far discutere: dal complottismo a… Trump
Leggi anche: Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti
Populismo macroeconomico: chi vincerà il premio Liz Truss 2026? - Per la società di gestione patrimoniale Carmignac, a determinare la crescita globale per il prossimo anno saranno soprattutto le scelte dei governi ... ilfoglio.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.