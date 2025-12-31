Ponti 2026 le opportunità del calendario | un mese di vacanza con solo 8 giorni di ferie

Analizzare i ponti del 2026 permette di pianificare al meglio le ferie, sfruttando al massimo i giorni disponibili. Con pochi giorni di ferie, è possibile creare settimane di vacanza prolungate, ottimizzando il tempo libero senza perdere giorni lavorativi. Una pianificazione accurata consente di approfittare delle opportunità offerte dal calendario, facilitando un equilibrio tra lavoro e tempo libero anche nel nuovo anno.

Un occhio al calendario, carta e penna alla mano: il nuovo anno ancora non è iniziato, ma è già tempo di guardare con attenzione ai possibili ponti del 2026, cercando di ottimizzare al massimo i giorni di ferie. I più previdenti si saranno già organizzati per le giornate a cavallo tra l’1 e il 6 gennaio: sei giornate di riposo potenziale, giocandosene solo due di ferie, venerdì 2 e lunedì 5. Meno fortunata rispetto al 2025 la situazione a Pasqua, che quest’anno cade il 5 aprile e non permette di collegarsi con altre festività: la combinazione migliore è quindi quella di chiedere un giorno di ferie per il 3 aprile, staccando il venerdì e tornando al lavoro il martedì 7. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

