Polo oncologico alla Maddalena l’impegno del consigliere regionale Villano | Sarà luogo di riscatto
Il polo oncologico alla Maddalena rappresenta un passo importante per la sanità locale. Il consigliere regionale Villano ha sottolineato l’impegno a trasformarlo in un luogo di riscatto e cura. Durante l’esame della Legge di bilancio, il Governo ha approvato un ordine del giorno, presentato dal deputato Stefano Graziano e condiviso da tutte le forze parlamentari, che conferma l’attenzione su questo progetto strategico.
Nel corso dell'esame della Legge di bilancio, il Governo ha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato casertano del Partito Democratico, Stefano Graziano, e sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari.
