Polo oncologico alla Maddalena l’impegno del consigliere regionale Villano | Sarà luogo di riscatto

Da casertanews.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il polo oncologico alla Maddalena rappresenta un passo importante per la sanità locale. Il consigliere regionale Villano ha sottolineato l’impegno a trasformarlo in un luogo di riscatto e cura. Durante l’esame della Legge di bilancio, il Governo ha approvato un ordine del giorno, presentato dal deputato Stefano Graziano e condiviso da tutte le forze parlamentari, che conferma l’attenzione su questo progetto strategico.

Nel corso dell’esame della Legge di bilancio, il Governo ha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato casertano del Partito Democratico, Stefano Graziano, e sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari.L’atto impegna l’Esecutivo a valutare l’adozione di iniziative finalizzate al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

polo oncologico alla maddalena l8217impegno del consigliere regionale villano sar224 luogo di riscatto

© Casertanews.it - Polo oncologico alla Maddalena, l’impegno del consigliere regionale Villano: "Sarà luogo di riscatto"

Leggi anche: Villano (Pd): “La salute non può aspettare. La Maddalena diventi un polo oncologico di eccellenza

Leggi anche: Marco Villano: “La salute non può aspettare. La Maddalena diventi un polo oncologico"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

POLO ONCOLOGICO ALLA MADDALENA - Graziano fa cambiare idea al Parlamento dopo la bocciatura dell’ordine del giorno: struttura strategica per la salute dei cittadini nel cuore ... - 11:41:04 Stanotte, a Montecitorio, nel corso della discussione della Legge di bilancio, ho rivolto un appello al Governo e ai colleghi parlamentari del territorio affinché non venisse respinto l’ordin ... casertafocus.net

Un polo oncologico a Sora. Marcelli (M5S) presenta mozione - L’atto, spiega il vice presidente commissione Sanità, tiene conto del “preciso indirizzo contenuto nell’atto aziendale di realizzare presso l’ospedale SS. quotidianosanita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.