Polo oncologico alla Maddalena l’impegno del consigliere regionale Villano | Sarà luogo di riscatto

Il polo oncologico alla Maddalena rappresenta un passo importante per la sanità locale. Il consigliere regionale Villano ha sottolineato l’impegno a trasformarlo in un luogo di riscatto e cura. Durante l’esame della Legge di bilancio, il Governo ha approvato un ordine del giorno, presentato dal deputato Stefano Graziano e condiviso da tutte le forze parlamentari, che conferma l’attenzione su questo progetto strategico.

