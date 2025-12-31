Polizia sequestra super bomba di 11,5 chili per botti di Capodanno
Roma, 31 dic. (askanews) - La Polizia ha sequestrato una "super bomba" di 11,5 chili, la più grande mai sequestrata, e altri botti di Capodanno illegali durante l'arresto di tre catanesi, rispettivamente di 25 e 29 anni - fratelli di una titolare di una fabbrica di fuochi pirotecnici - e un operaio 28enne. L'accusa - spiega la Polizia - è di "detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi". Durante un controllo, gli agenti della Squadra Artificieri, hanno individuato nel comune di Santa Venerina, Catania, un furgone sospetto con a bordo i tre giovani. All'interno del veicolo sono stati trovati decine di fuochi pirotecnici professionali e altri ordigni molto potenti, per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
