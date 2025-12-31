Pnrr dubbi sul futuro della scuola Rodari | il caso dei due asili nido

Da brindisireport.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Pietro Vernotico, il futuro della scuola Rodari e dei progetti legati al Pnrr solleva dubbi e incertezze. La situazione politica locale evidenzia tensioni che coinvolgono anche la gestione dei due asili nido, suscitando preoccupazioni sulla continuità e lo sviluppo degli interventi previsti dal piano nazionale.

SAN PIETRO VERNOTICO – Il clima politico a San Pietro Vernotico si fa teso attorno al destino della scuola Rodari e alla gestione dei progetti legati al Pnrr. Il gruppo consiliare di opposizione "Insieme per Rizzo sindaco" ha sollevato interrogativi sulla trasparenza dell'attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

pnrr dubbi sul futuro della scuola rodari il caso dei due asili nido

© Brindisireport.it - Pnrr, dubbi sul futuro della scuola Rodari: il caso dei due asili nido

Leggi anche: Giampietro (Pd) sugli asili nido: "Tre asili nido sotto la soglia di vulnerabilità sismica e intanto i nuovi non aprono"

Leggi anche: Marche: coi fondi Pnrr boom di posti per gli asili nido, ma i lavori sono fermi all’11%

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

pnrr dubbi futuro scuolaPnrr, dubbi sul futuro della scuola Rodari: il caso dei due asili nido - Il gruppo consiliare di opposizione "Insieme per Rizzo sindaco" ha sollevato interrogativi sulla trasparenza dell'attuale amministrazione ... brindisireport.it

Cosa prevede il PNRR per la scuola? - Ripensare ad uno spazio in modo innovativo significa apportare modifiche sistemiche e può essere utile riflettere anche sui possibili e concreti cambiamenti degli spazi. savethechildren.it

pnrr dubbi futuro scuolaScuola. Manzi, il fallimento della propaganda: PNRR in ritardo e risorse ferme - Mentre si moltiplicano annunci e slogan, la realtà racconta di Comuni lasciati soli, obiettivi ridimensionati e fondi che rischiano di andare persi ... partitodemocratico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.