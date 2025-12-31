Pnrr dubbi sul futuro della scuola Rodari | il caso dei due asili nido
A San Pietro Vernotico, il futuro della scuola Rodari e dei progetti legati al Pnrr solleva dubbi e incertezze. La situazione politica locale evidenzia tensioni che coinvolgono anche la gestione dei due asili nido, suscitando preoccupazioni sulla continuità e lo sviluppo degli interventi previsti dal piano nazionale.
SAN PIETRO VERNOTICO – Il clima politico a San Pietro Vernotico si fa teso attorno al destino della scuola Rodari e alla gestione dei progetti legati al Pnrr. Il gruppo consiliare di opposizione "Insieme per Rizzo sindaco" ha sollevato interrogativi sulla trasparenza dell'attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
