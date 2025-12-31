Pnrr dubbi sul futuro della scuola Rodari | il caso dei due asili nido

A San Pietro Vernotico, il futuro della scuola Rodari e dei progetti legati al Pnrr solleva dubbi e incertezze. La situazione politica locale evidenzia tensioni che coinvolgono anche la gestione dei due asili nido, suscitando preoccupazioni sulla continuità e lo sviluppo degli interventi previsti dal piano nazionale.

Cosa prevede il PNRR per la scuola? - Ripensare ad uno spazio in modo innovativo significa apportare modifiche sistemiche e può essere utile riflettere anche sui possibili e concreti cambiamenti degli spazi. savethechildren.it

Scuola. Manzi, il fallimento della propaganda: PNRR in ritardo e risorse ferme - Mentre si moltiplicano annunci e slogan, la realtà racconta di Comuni lasciati soli, obiettivi ridimensionati e fondi che rischiano di andare persi ... partitodemocratico.it

Il Ministero della Giustizia risponde alle polemiche sull’App 2.0: nessun flop, ma obblighi Pnrr e ritardi locali. Ecco cosa dice. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.