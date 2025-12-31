Gli spareggi europei per i Mondiali 2026 determinano le ultime quattro squadre qualificate, attraverso un calendario di partite in programma a marzo 2026. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sulle squadre coinvolte, il regolamento e i risultati previsti, offrendo un quadro completo sul percorso delle nazionali europee verso il torneo mondiale.

Tutto sugli spareggi europei per accedere alla fase finale, da come funzionano al programma delle partite: playoff Mondiali 2026 Europa Le ultime 4 delle 16 Nazionali europee che parteciperanno ai Mondiali 2026 verranno fuori dai playoff, in programma nel mese di marzo 2026. Agli spareggi prenderanno parte le seconde classificate nei 12 gironi di qualificazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

Leggi anche: Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

Leggi anche: Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gattuso: Portare l'Italia al Mondiale è il mio chiodo fisso. Sono un privilegiato; Gattuso: I Mondiali sono un chiodo fisso. Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e Zaniolo; Sorteggio della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League: dove e quando si è svolto? Quali squadre hanno partecipato?; Turchia, 29 nuovi arresti per scommesse: c'è anche l'ex Gala Timur.

Mondiali 2026, playoff intercontinentali: chi partecipa, come funzionano e il paragone con l'Europa - Iraq e Repubblica Democratica del Congo già in finale grazie al ranking FIFA: riflettori puntati sul sorteggio di giovedì 20 novembre ... corrieredellosport.it

Mondiali di calcio FIFA 2026: sorteggio playoff, tabelloni e programma delle partite - Scopri i percorsi e gli accoppiamenti delle nazionali maschili in lotta per gli ultimi sei posti disponibili ai prossimi Mondiali di calcio. olympics.com

Sorteggi playoff Mondiali 2026: quando e dove vederli in tv - Si chiude il sipario sulle partite della fase a gironi delle qualificazioni per i Mondiali di calcio 2026 e come purtroppo sappiamo l'Italia dovrà affrontare gli spareggi per guadagnarsi un posto alla ... corrieredellosport.it

Sorteggio Mondiali 2026: Italia nel girone con Canada, Svizzera e Qatar

| : “ ` ’ ” Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente Figc Gabriele Gravina ha commentato il percorso che attende l’Italia nei playoff Mondiali, invitando a vivere il momento - facebook.com facebook

Playoff Mondiali, #Romania contro la #Turchia di #Calhanoglu. #Chivu: "Poteva succedere, abbiamo sorriso" x.com