Plastic Free il bilancio del 2025 | Nelle Marche crescono consapevolezza ambientale e alleanze locali

Da anconatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Plastic Free Onlus ha rafforzato la propria presenza nelle Marche, organizzando 37 iniziative ambientali tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche. L’impegno di 615 volontari ha permesso di rimuovere più di quattro tonnellate di rifiuti, contribuendo alla sensibilizzazione e alla creazione di alleanze locali per la tutela del patrimonio naturale della regione.

ANCONA – Nel 2025, Plastic Free Onlus ha intensificato il proprio impegno nelle Marche, registrando 37 appuntamenti ambientali, tra cui 23 clean up, 2 raccolte di mozziconi e 7 passeggiate ecologiche, che hanno coinvolto 615 volontari e permesso di rimuovere dall’ambiente oltre 4 tonnellate di. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Edifici "Carbon Free", in partenza nelle Marche il corso per formare tecnici

Leggi anche: “Plastic free 2025": Favara è l'unico comune agrigentino che ha ottenuto il riconoscimento

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria; Plastic free, rimosse 57 tonnellate nel 2025; Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free: nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in Brianza; Molise, nel 2025 raccolte oltre 7 tonnellate di plastica: tre Comuni Plastic Free.

plastic free bilancio 2025Lotta alla plastica, 5 comuni premiati e 47 tonnellate di rifiuti raccolti - Giornate dedicate al recupero della plastica abbandonata, attività di sensibilizzazione e premiazioni ai comuni virtuosi. rainews.it

plastic free bilancio 2025Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria - I 4 Comuni Plastic Free della Liguria, tutti fuori dalla città metropolitana, rappresentano un primo traguardo che l'associazione intende rafforzare nei prossimi mesi ... genovatoday.it

plastic free bilancio 2025Plastic free, rimosse 57 tonnellate nel 2025 - I NUMERI È il bilancio dell’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica ... ilcittadino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.