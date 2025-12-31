Plastic Free il bilancio del 2025 | Nelle Marche crescono consapevolezza ambientale e alleanze locali

Nel 2025, Plastic Free Onlus ha rafforzato la propria presenza nelle Marche, organizzando 37 iniziative ambientali tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche. L’impegno di 615 volontari ha permesso di rimuovere più di quattro tonnellate di rifiuti, contribuendo alla sensibilizzazione e alla creazione di alleanze locali per la tutela del patrimonio naturale della regione.

ANCONA – Nel 2025, Plastic Free Onlus ha intensificato il proprio impegno nelle Marche, registrando 37 appuntamenti ambientali, tra cui 23 clean up, 2 raccolte di mozziconi e 7 passeggiate ecologiche, che hanno coinvolto 615 volontari e permesso di rimuovere dall’ambiente oltre 4 tonnellate di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Edifici "Carbon Free", in partenza nelle Marche il corso per formare tecnici Leggi anche: “Plastic free 2025": Favara è l'unico comune agrigentino che ha ottenuto il riconoscimento Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria; Plastic free, rimosse 57 tonnellate nel 2025; Tonnellate di rifiuti rimosse e 7 comuni plastic free: nel 2025 è aumentata la lotta alla plastica in Brianza; Molise, nel 2025 raccolte oltre 7 tonnellate di plastica: tre Comuni Plastic Free. Lotta alla plastica, 5 comuni premiati e 47 tonnellate di rifiuti raccolti - Giornate dedicate al recupero della plastica abbandonata, attività di sensibilizzazione e premiazioni ai comuni virtuosi. rainews.it

Plastic free, nel 2025 oltre 8 tonnellate di rifiuti rimossi in Liguria - I 4 Comuni Plastic Free della Liguria, tutti fuori dalla città metropolitana, rappresentano un primo traguardo che l'associazione intende rafforzare nei prossimi mesi ... genovatoday.it

Plastic free, rimosse 57 tonnellate nel 2025 - I NUMERI È il bilancio dell’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica ... ilcittadino.it

Oltre 60 tonnellate di plastica e rifiuti rimosse in Puglia nel 2025 12 i comuni plastic free, nessuno dei quali in provincia di Foggia - facebook.com facebook

Oltre 47 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2025, cinque i comuni Plastic free. Sono stati 118 gli eventi ambientali, firmati 24 protocolli d'intesa #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.