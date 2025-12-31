Più uomini e mezzi in campo | l' emergenza sanitaria si prepara alla notte di Capodanno

Il sistema di emergenza sanitaria lombardo si prepara ad affrontare la notte di Capodanno, un periodo di maggiore attività e richieste di intervento. Con un incremento di uomini e mezzi, l’obiettivo è garantire un’assistenza tempestiva e efficace, assicurando la sicurezza dei cittadini durante questa ricorrenza. La pianificazione preventiva permette di gestire al meglio eventuali emergenze, mantenendo elevati standard di cura e attenzione.

Il sistema dell’emergenza sanitaria lombardo è pronto ad affrontare il Capodanno, tradizionalmente la notte più lunga e complessa dell’anno. In vista dell’atteso aumento delle richieste di soccorso, Areu - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha disposto il potenziamento di tutte le quattro Sale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

