Pitbull lo azzanna in casa la moglie lo salva uccidendo il cane con un coltello

Questa notte, un uomo è stato ferito dal proprio pitbull durante un episodio domestico e trasportato in ospedale in codice rosso. La moglie, intervenendo prontamente, ha ucciso il cane con un coltello per salvare il marito. L’uomo si trova in condizioni non gravi. L’evento solleva ancora una volta la questione della gestione degli animali domestici e della sicurezza nelle abitazioni.

Questa notte un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull e, trasportato in ambulanza in codice rosso all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa, è stato aggredito dal proprio cane, un pitbull, e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie, che con un coltello da cucina ha ucciso l'animale. I Carabinieri della Stazione di Capena sono intervenuti presso l'abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull'accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell'animale è stata affidata al personale dell'Asl Roma 4.

