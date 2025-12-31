Pitbull attacca padrone e viene ucciso il veterinario | Cane non educato diventa problema

Un episodio di aggressione domestica coinvolge un pitbull a Roma, che ha morso il suo padrone. Il veterinario sottolinea l'importanza di un’educazione adeguata per i cani di questa razza, evidenziando come un cane non correttamente socializzato possa rappresentare un rischio. La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di responsabilità e formazione per garantire la sicurezza di tutti.

(Adnkronos) – Ancora un pitbull protagonista di un attacco domestico. A Roma, un cane ha aggredito il padrone. La moglie dell'uomo è intervenuta e ha ucciso l'animale con un coltello da cucina. L'episodio ripropone il tema relativo alla pericolosità di alcuni cani. E' 'colpa' della razza o dipende dall'educazione che il padrone impartisce all'animale? "L'ennesimo incidente

