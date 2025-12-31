Pitbull attacca il suo padrone in casa | la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva
Un episodio drammatico si è verificato nella provincia di Roma, dove un pitbull ha aggredito il suo padrone in casa. Per proteggere l'uomo, la moglie ha dovuto intervenire, uccidendo l’animale con un coltello. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei cani aggressivi e sulla sicurezza domestica.
Tragedia nella provincia di Roma dove un cane ha aggredito il padrone: per salvargli la vita, la moglie si è vista costretta ad accoltellare e uccidere l'animale.
