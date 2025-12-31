Pitbull aggredisce il padrone | la moglie uccide il cane e coltellate e lo salva
Un uomo è stato ferito durante un episodio di aggressione da parte del suo pitbull. La moglie, intervenuta prontamente, ha ucciso il cane con un coltello per proteggere il marito. L'incidente, avvenuto in ambito domestico, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sicurezza degli animali domestici in contesti familiari.
Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato aggredito all'improvviso dal suo pitbull. A evitare il peggio è stata la moglie, che è intervenuta armata di coltello e ha ucciso il cane. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre a Roma: l'uomo è stato trasportato in ambulanza. 🔗 Leggi su Today.it
