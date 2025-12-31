Pitbull aggredisce il padrone | la moglie uccide il cane e coltellate e lo salva

Un uomo è stato ferito durante un episodio di aggressione da parte del suo pitbull. La moglie, intervenuta prontamente, ha ucciso il cane con un coltello per proteggere il marito. L'incidente, avvenuto in ambito domestico, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sicurezza degli animali domestici in contesti familiari.

Pitbull aggredisce proprietario in casa, la moglie salva l'uomo uccidendo il cane a coltellate - Paura nella notte a Roma, dove un uomo è stato aggredito dal proprio cane pitbull all’interno della sua abitazione. msn.com

Donna aggredita da un pitbull: 48enne ferita ma le viene ucciso il cagnolino -> https://www.nordest24.it/lonigo-aggressione-pitbull-ciclabile-gua - facebook.com facebook

