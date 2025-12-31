Pitbull aggredisce il padrone la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva
Un episodio insolito si è verificato a Capena, in provincia di Roma, dove una donna ha ucciso il proprio cane a coltellate per proteggere il marito da un'aggressione di un pitbull. La notte scorsa, l'uomo è stato aggredito dal suo animale domestico, e la proprietaria, intervenuta prontamente, ha deciso di intervenire per salvare il marito. L’incidente evidenzia le conseguenze di un mal controllo degli animali domestici.
Ha ucciso il cane a coltellate per salvare il marito dalla morsa del pitbull. L'uomo è stato aggredito questa notte dal suo molosso a Capena, in provincia di Roma. Ferito è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Sant'Andrea di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romatoday.it
