Piste da ballo Poi il concerto del Primo

Il Monte Amiata si appresta a ospitare un Capodanno dedicato alla musica e alla convivialità, con un ricco programma di piste da ballo e il concerto del Primo. Un’occasione per vivere momenti di aggregazione e celebrare l’arrivo del nuovo anno in un contesto naturale e autentico, tra musica, socialità e tradizione.

AMIATA Il Monte Amiata si prepara ad accogliere il 2026 con un Capodanno all'insegna della musica, della condivisione e della voglia di ritrovarsi nelle piazze. Da Castel del Piano a Santa Fiora, i comuni amiatini propongono un programma ricco che unisce divertimento, tradizione e cultura, offrendo occasioni di festa aperte a residenti e visitatori. A Castel del Piano torna il Capodanno in piazza, un appuntamento atteso che riporta musica e animazione nel cuore del paese. Questa sera, a partire dalle 22.30, il centro storico si trasformerà in una grande pista a cielo aperto. A guidare la serata sarà Martina Minelli DJ, che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte con un set coinvolgente, tra balli, brindisi e un'atmosfera di festa pensata per tutte le età.

Capodanno 2026 in Maremma: si balla sotto le stelle Piazze che diventano piste da ballo, dj, concerti, brindisi e spettacoli gratuiti Da Grosseto a Orbetello, dall’Amiata all’Argentario, tutta la Maremma accende la notte più lunga dell’anno con musica, ener - facebook.com facebook

