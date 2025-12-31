Piper Fiction Fest 2025 le fiction 2025 più viste media ascolti tv | la classifica completa e i premi delle serie tv più guardate

Ecco la classifica delle fiction più viste nel 2025, basata sui dati Auditel relativi agli ascolti televisivi. Rai Fiction si conferma leader con successi come Sandokan e Il Conte di Montecristo, occupando le prime posizioni. In questa analisi vengono presentati i numeri di ascolto e i premi assegnati alle serie più popolari, offrendo un quadro completo delle produzioni che hanno riscosso maggior interesse nel pubblico durante l’anno.

La classifica delle fiction 2025 più viste con una raccolta dati auditel della media ascolti tv. Trionfa Rai Fiction che ha conquistato le prime posizioni con Sandokan e Il Conte di Montecristo. Canale 5 si consola con Tutto quello che ho di Vanessa Incontrada. Mare Fuori 5 è la fiction italiana più vista in streaming con oltre 46 milioni di visualizzazioni su Rai Play. A seguire, la classifica auditel delle fiction 2025. Classifica completa fiction 2025 più viste, media ascolti tv (Rai Mediaset). Il Conte di Montecristo media ascolti tv 5,3 milioni di telespettatori con il 28,8% di share. Sandokan media ascolti tv 4,6 milioni di telespettatori con il 28,4% di share.

