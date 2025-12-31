Il 2025 si conclude con un nuovo attacco delle forze russe su Odessa, segnando un’intensificazione delle tensioni in Ucraina. La regione subisce una pioggia di droni, mentre le dichiarazioni ufficiali continuano a evidenziare il conflitto in corso. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo le difficoltà del paese nel fronteggiare le provocazioni e gli eventi bellici che segnano gli ultimi giorni dell’anno.

Roma, 31 dicembre 2025 – Il 2025 si chiude sotto i bombardamenti russi per l’Ucraina. Potente attacco del Cremlino su Odessa. “Le esplosioni si sentono in tutta la città e le difese aeree sono in funzione” riferisce Rbc-Ucraina, citando Sergei Lysak, governatore della regione di Odessa. Secondo un primo bilancio ci sarebbero sei feriti, tra cui tre bambini. Oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “un mostro con la saliva insanguinata”. Zakharova ha dichiarato che il leader ucraino sta col fiato sul collo della comunità occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pioggia di droni russi su Odessa. Zakharova: “Zelensky è un mostro con la bava insanguinata”

