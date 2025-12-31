Pioggia di droni russi su Odessa Kiev | Feriti anche tre bambini

Nella regione di Odessa, si sono verificati recenti attacchi con droni provenienti dalla Russia, causando danni e feriti, tra cui tre bambini. La situazione rimane tesa, con scontri ancora in corso lungo il confine ucraino. Le autorità stanno monitorando gli sviluppi e adottando misure di sicurezza per rassicurare la popolazione.

Continuano gli scontri al confine con l'Ucraina: forti esplosioni a Odessa. Kiev: "Città sotto l'attacco di droni, diversi feriti tra cui tre bambini". Mosca: "Nel corso della notte abbattuti 86 droni ucraini". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pioggia di droni russi su Odessa. Kiev: "Feriti anche tre bambini" Leggi anche: Pioggia di droni russi su Odessa. Zakharova: “Zelensky è un mostro con la bava insanguinata” Leggi anche: Kiev, attacco russo con i droni: tre morti e tra i feriti anche 6 bambini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ucraina, Papa Leone chiede una tregua di 24 ore a Natale | Nuova pioggia di missili e droni russi, morti e blackout; La vendetta dello zar. Pioggia di missili russi su Kiev. Appello del Papa: tregua di Natale; Ucraina, attacchi russi con missili e droni contro Kiev e Odessa; Ucraina. Anche la notte del 26 dicembre i russi hanno colpito i porti nell'oblast di Odessa. Distrutti bunker sotterranei a Hulyaipole. Pioggia di droni russi su Odessa. Kiev: "Feriti anche tre bambini" - Kiev: "Città sotto l'attacco di droni, diversi feriti tra cui tre bambini". ilgiornale.it

Pioggia di droni russi su Odessa. Zakharova: "Zelensky è un mostro con la bava insanguinata" - Il 2025 si chiude sotto le bombe per l’Ucraina, nuovi attacchi di Mosca. msn.com

Attacco russo su Odessa, feriti tre bambini. «Blackout in molte zone della città» - La città ucraina di Odessa e la regione sono finite nella notte nel mirino un attacco di droni russi. editorialedomani.it

#Ucraina Pioggia di droni e bombe russe: colpita anche una scuola; non ci sarebbero vittime. Mosca rivendica la presa di 6 comunità nel Donetsk e a Zaporizhzhia. Alle 19 italiane l'incontro a Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky; poi la call con leader europei, x.com

Nel cuore del Donbas, Roman e Iryna hanno realizzato un sogno: aprire un acquario come a Genova. E nonostante la pioggia di droni che si abbatte ogni giorno sulla città non hanno intenzione di rinunciarci: «Qui trovano pace bambini e soldati. La bellezza c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.