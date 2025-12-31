Pietro Fontana muore a 33 anni sulla Statale 106 | era rientrato a Mesoraca per le feste dolore tra Calabria e Varesotto

Pietro Fontana, di 33 anni, è deceduto in un incidente lungo la Statale 106 a Belcastro, Calabria. Originario di Mesoraca, era rientrato a casa per le festività, suscitando dolore nelle comunità di Mesoraca e Lavena Ponte Tresa. La tragica perdita ha coinvolto entrambe le zone, sottolineando il senso di vicinanza tra le persone colpite da questa perdita improvvisa.

Una tragedia che unisce due comunità. La comunità di Lavena Ponte Tresa e quella di Mesoraca (Crotone) sono unite dal dolore per la tragica scomparsa di Pietro Fontana, 33 anni, morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la Statale 106, nel territorio di Belcastro, in Calabria. La notizia ha scosso profondamente entrambe le realtà, legate da anni da un forte legame umano e migratorio. L'incidente sulla "strada della morte". L' incidente si è verificato nella giornata di lunedì 29 dicembre lungo uno dei tratti più pericolosi della Statale 106, tristemente conosciuta come la "strada della morte".

