Pietro Bartolo il medico di Lampedusa lascia il Pd | Partito di faide e giochi di potere

Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e ex europarlamentare, ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico. In una nota condivisa sui social, ha evidenziato come il partito sia caratterizzato da faide interne, giochi di potere e autoreferenzialità. La scelta riflette il suo disappunto verso la situazione interna del partito e la volontà di perseguire obiettivi più impegnati sui temi dei migranti e della solidarietà.

