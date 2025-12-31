Picchia selvaggiamente l'ex fidanzata | lei è grave 32enne arrestato nel Casertano
Un uomo di 32 anni è stato arrestato nel Casertano con l’accusa di aver aggredito gravemente l’ex fidanzata, ora in condizioni critiche. La Polizia di Stato ha intervenuto e ha fermato il sospettato, che si trova ora in carcere. La vicenda evidenzia la gravità della violenza domestica e la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.
La donna è stata soccorsa in condizioni di salute disperate, mentre l'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
