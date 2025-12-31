Picchia selvaggiamente l'ex fidanzata | lei è grave 32enne arrestato nel Casertano

Un uomo di 32 anni è stato arrestato nel Casertano con l’accusa di aver aggredito gravemente l’ex fidanzata, ora in condizioni critiche. La Polizia di Stato ha intervenuto e ha fermato il sospettato, che si trova ora in carcere. La vicenda evidenzia la gravità della violenza domestica e la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

“Salve signor Borrelli, sta girando il video di questa belva che picchia brutalmente il fratellino piccolo accusandolo di aver rotto il televisore. Dicono siano di Empoli” . Abbiamo immediatamente inviato il filmato alle autorità competenti. - facebook.com facebook

