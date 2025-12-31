Picchia a sangue l' ex fidanzata nel cortile di una villetta | la polizia lo trova con un amico
Una donna è stata trovata ferita gravemente nel cortile di una villetta, mentre il suo ex fidanzato si trovava all’interno con un amico. La polizia, intervenuta sul luogo, ha riscontrato una situazione di violenza e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della prevenzione e del supporto alle vittime di violenza domestica.
Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato una donna riversa a terra in un lago di sangue mentre il suo ex fidanzato era dentro casa con un amico. L'uomo, un 32enne di cittadinanza nigeriana, è stato fermato perché indiziato del tentato omicidio.La ricostruzioneI fatti risalgono al 23. 🔗 Leggi su Today.it
