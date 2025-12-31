Piazza Don Innocenzo Bonomo Pellegrino | Invasa dalle auto e la comunità privata degli eventi

Piazza Don Innocenzo Bonomo, recentemente riqualificata e temporaneamente chiusa al traffico, è ormai tornata alla sua condizione precedente, caratterizzata dalla presenza massiccia di auto e dalla mancanza di eventi pubblici. La comunità locale osserva questa trasformazione come un ritorno a uno stato di disagio, evidenziando la perdita di spazi di incontro e di convivialità. La situazione riflette le sfide di riqualificazione e gestione degli spazi pubblici in città.

"Quest'anno nessun evento si è potuto realizzare in piazza Don Innocenzo Bonomo perché, dopo essere stata riqualificata e chiusa al traffico lo scorso anno, la piazza è tornata ad essere ciò che era prima: un non luogo". Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo.

