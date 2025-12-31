Piazza Affari brinda all’anno dei record | Ftse Mib +31%

Nel 2025, Piazza Affari ha registrato risultati storici, con il Ftse Mib che ha chiuso l’anno con un aumento del 31%. L’ultima seduta ha visto un incremento dell’1,14%, sostenuto in particolare dal settore bancario. Questo andamento positivo ha concluso un anno caratterizzato da crescita e stabilità, segnando un nuovo record per la Borsa di Milano.

Milano, 31 dicembre 2025 – Un anno record e con il botto finale per Piazza Affari. Con l’ultima seduta del 2025 terminata con l’indice Ftse Mib, quello dei titoli principali, in rialzo dell’1,14% trascinato dalle banche, la Borsa di Milano ha chiuso ieri un anno da primato. La capitalizzazione delle società quotate al 29 dicembre, secondo la tradizionale sintesi di Borsa Italiana, si attestava a 1.042 miliardi (erano 811 miliardi nel 2024), pari al 47,2% del Pil. E sempre al 29 dicembre, l’indice Ftse Mib registrava un aumento del 30% – ulteriormente ritoccato ieri di oltre un punto –, pari alla massima variazione in positivo dal 2000. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari brinda all’anno dei record: Ftse Mib +31% Leggi anche: Fincantieri si prepara all'ingresso al Ftse MIB, il principale indice di piazza Affari; a rischio Hera e Diasorin Leggi anche: Borsa Milano chiude il 2025 col botto, +1,14% e nuovo record Ftse-Mib La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Piazza Affari oggi: banche in rally mentre il mondo guarda alla Fed - Milano regina d’Europa: il settore creditizio accelera mentre la politica monetaria USA decide il sentiment del nuovo anno. it.benzinga.com Piazza Affari: il calendario delle chiusure per le festività 2025-2026 - Trading e festività: orari ridotti e stop alla sessione After- it.benzinga.com

Piazza Affari record da inizio anno, ma occhio a settembre: le insidie sono dietro l'angolo. Ecco perchè - Piazza Affari archivia un agosto brillante, con una performance che consolida un 2025 da record (+23,34% da inizio anno). affaritaliani.it

Il mese di dicembre si conclude con Piazza Affari che sfiora i 45 mila punti, con l’ultima seduta dell’anno di martedì 30 dicembre che ha visto il Ftse Mib chiusdere a +1,1%. Tra i migliori performer del mese c’è Stm, con un rialzo totale del +13,96%, seguito da - facebook.com facebook

Piazza Affari, i vincitori e i perdenti del 2025: ecco chi sono x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.