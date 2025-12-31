Piantedosi | 7mila migranti rimpatriati nel 2025 e -58% sbarchi 2024

Nel 2025, Piantedosi ha annunciato il rimpatrio di 7.000 migranti e una riduzione del 58% degli sbarchi nel 2024. Le misure adottate mirano a contrastare i traffici di esseri umani, attraverso accordi con i Paesi di origine e il rafforzamento dei canali di ingresso regolari. Questi interventi puntano a una gestione più efficace dei flussi migratori e a un approccio più strutturato sulla questione.

Roma, 31 dic. (askanews) - "Abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi, poi condivisi dagli altri Stati membri. Sono aumentati i rimpatri: quasi 7mila quest'anno, il 55% in più rispetto al 2022. In parallelo gli sbarchi sono diminuiti in modo netto: -58% nel 2024 rispetto all'anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piantedosi: "7mila migranti rimpatriati nel 2025 e -58% sbarchi 2024" Leggi anche: Migranti, Unhcr: 58.946 arrivi via mare nel 2025, +6% rispetto al 2024 Leggi anche: Sette sbarchi con 380 migranti a Lampedusa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Migranti, Piantedosi: nel 2025 7 mila rimpatri, sbarchi 2024 -58% - (askanews) – “I metodi e le strategie innovative messe in campo dal nostro Governo hanno permesso di raggiungere significativi risultati” nella lotta all’immigrazione irregolare: “abbiam ... msn.com Piantedosi fa il bilancio della sicurezza in Italia: "Dimezzati gli sbarchi, aumentati i rimpatri e ridotti i reati" - Il ministro dell'Interno riepiloga con un video su X i risultati raggiunti nel 2025: " Uno stimolo a fare ancora di più" ... today.it

