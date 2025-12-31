Pgf è stato un 2025 da campioni d’Italia

Il 2025 si è rivelato un anno importante per Palestra Ginnastica Ferrara, consolidando la propria posizione nel panorama sportivo nazionale. Dopo anni di crescita, la squadra ha raggiunto un risultato storico, conquistando il titolo di campione d’Italia. Un traguardo che testimonia l’impegno e la dedizione di atleti e staff, e che rafforza l’identità e la presenza di Ferrara nel settore della ginnastica.

Per la Palestra Ginnastica Ferrara si chiude un 2025 esaltante, in scia a quanto visto negli ultimi anni, con l'aggiunta di aver portato a Ferrara uno scudetto incredibile. A fare il punto e il bilancio degli ultimi dodici mesi, il presidente Franco Mantero, partendo dalla pubblicazione del nuovo "Calendario PGF", il quinto da quando l'associazione sportiva ha ripreso questa tradizione, che risaliva ai primi anni del Novecento, per sostenere organizzazioni con finalità etiche e sociali. "Partiamo dalla nostra mission primaria – dice Mantero –, l'eccellenza nello sport agonistico, che esprimiamo in questo momento con la serie A di ginnastica artistica maschile, ma non è l'unico modo, e non potevamo non farlo celebrando l'impresa dei nostri alfieri che il 3 maggio, a Firenze, hanno conquistato un incredibile scudetto".

