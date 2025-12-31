PFAS nei laghi | così il veleno che non muore mai arriva sulle tavole bresciane

I PFAS nei laghi rappresentano una minaccia persistente: sostanze inquinanti che non si degradano nel tempo e si diffondono attraverso le acque fino a raggiungere le aree di consumo. La presenza di questi composti nei laghi bresciani solleva importanti preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulla salute pubblica, richiedendo un’attenzione continua e interventi mirati per limitare il loro impatto sulla catena alimentare.

Non scompaiono, non si degradano e viaggiano silenziosi attraverso le nostre acque fino ad arrivare sulle nostre tavole. Sono i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), meglio noti come "inquinanti eterni". L'ultimo rapporto di ARPA Lombardia dipinge un quadro complesso per la provincia di Brescia.

