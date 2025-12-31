Peugeot 107 e 1007 la città era un laboratorio
Nel 2005, Peugeot presenta due modelli urbani distinti: la 107, semplice e funzionale, e la 1007, innovativa e sperimentale. Queste vetture rappresentano due approcci diversi alla mobilità cittadina, offrendo soluzioni pratiche e idee nuove per la mobilità urbana. La loro presenza testimonia come il mercato delle citycar si sia evoluto, riflettendo esigenze e tendenze di un’epoca in cui la città diventava un laboratorio di innovazione automobilistica.
Nel 2005 due piccole auto della Casa del Leone raccontano due visioni opposte. Essenzialità contro sperimentazione, utilitaria contro idea per reinventare la citycar. Nel 2005 Peugeot sceglie di non seguire una sola strada. Anzi, decide di esplorarne due agli antipodi. Nascono così la Peugeot 107 e la Peugeot 1007, presentate nello stesso anno ma concepite . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
