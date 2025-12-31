Peugeot 107 e 1007 la città era un laboratorio

Nel 2005, Peugeot presenta due modelli urbani distinti: la 107, semplice e funzionale, e la 1007, innovativa e sperimentale. Queste vetture rappresentano due approcci diversi alla mobilità cittadina, offrendo soluzioni pratiche e idee nuove per la mobilità urbana. La loro presenza testimonia come il mercato delle citycar si sia evoluto, riflettendo esigenze e tendenze di un’epoca in cui la città diventava un laboratorio di innovazione automobilistica.

