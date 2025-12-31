Petardi pericolosi e vietati anche a Palma di Montechiaro denunciato un esercente commerciale

A Palma di Montechiaro, come in altre località della provincia di Agrigento, sono state effettuate verifiche da parte delle forze dell’ordine per contrastare la vendita di petardi e giochi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza. Un esercente è stato denunciato per aver commercializzato prodotti vietati, contribuendo a rafforzare l’attenzione sulla tutela della sicurezza pubblica in tutta la regione.

