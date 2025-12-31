Petardi pericolosi e vietati anche a Palma di Montechiaro denunciato un esercente commerciale

Da agrigentonotizie.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palma di Montechiaro, come in altre località della provincia di Agrigento, sono state effettuate verifiche da parte delle forze dell’ordine per contrastare la vendita di petardi e giochi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza. Un esercente è stato denunciato per aver commercializzato prodotti vietati, contribuendo a rafforzare l’attenzione sulla tutela della sicurezza pubblica in tutta la regione.

Non soltanto ad Agrigento, ma anche a Palma di Montechiaro. Senza destare clamore, negli ultimi giorni, i poliziotti di tutta la provincia - su disposizione del questore Tommaso Palumbo - hanno setacciato bancarelle e negozi a “caccia” di petardi e giochi pirotecnici messi in vendita senza alcuna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: A Palma di Montechiaro partono i lavori per lo stadio, cantiere da 700 mila euro

Leggi anche: Bici elettriche truccate, maxi controllo a Palma di Montechiaro: scattano sequestri e sanzioni record

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.