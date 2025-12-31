Petardi pericolosi e vietati anche a Palma di Montechiaro denunciato un esercente commerciale
A Palma di Montechiaro, come in altre località della provincia di Agrigento, sono state effettuate verifiche da parte delle forze dell’ordine per contrastare la vendita di petardi e giochi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza. Un esercente è stato denunciato per aver commercializzato prodotti vietati, contribuendo a rafforzare l’attenzione sulla tutela della sicurezza pubblica in tutta la regione.
Non soltanto ad Agrigento, ma anche a Palma di Montechiaro. Senza destare clamore, negli ultimi giorni, i poliziotti di tutta la provincia - su disposizione del questore Tommaso Palumbo - hanno setacciato bancarelle e negozi a “caccia” di petardi e giochi pirotecnici messi in vendita senza alcuna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: A Palma di Montechiaro partono i lavori per lo stadio, cantiere da 700 mila euro
Leggi anche: Bici elettriche truccate, maxi controllo a Palma di Montechiaro: scattano sequestri e sanzioni record
Potrei parlarvi dell'energia liberata durante la detonazione e di come si trasformi da "potenziale-chimica" in suono, luce, calore, rottura dell'involucro in frammenti, eccetera ... Potrei parlarvi di come i petardi illegali siano molto più pericolosi di quelli legali - più i - facebook.com facebook
Dodicenne in gita con la famiglia gioca con dei petardi e innesca un incendio che distrugge otto ettari di bosco x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.