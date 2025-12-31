Perugia terremoto su Faroni Indagine per riciclaggio Perquisita la casa del patron

A Perugia, si indaga sul presidente del Perugia calcio, Javier Faroni, nell'ambito di un'operazione per riciclaggio. La questione, collegata a un’indagine più ampia sulla federazione argentina e il presidente Claudio Tapia, ha portato alla perquisizione dell’abitazione di Faroni. La vicenda si sviluppa in un contesto di attenzione sulla gestione e trasparenza delle società sportive italiane e internazionali.

Perugia, 31 dicembre 2025 – Terremoto sul presidente del Perugia calcio, Javier Faroni. L’inchiesta sul riciclaggio che aveva sconvolto la federazione Argentina pareva solo sfiorare il presidente della società biancorossa per i suoi rapporti con il presidente dell’Afa, Claudio Tapia. Ma nelle ultime ore la situazione per il numero uno del Grifo pare essersi aggravata. Almeno stando a quanto riporta la stampa argentina per la quale “Faroni è uno dei soggetti coinvolti nell’indagine per presunto riciclaggio di denaro all’interno della Federcalcio argentino (AFA)”. Un’accusa che nelle ultime ore ha visto il presidente biancorosso al centro di accurate indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, terremoto su Faroni. Indagine per riciclaggio. Perquisita la casa del patron Leggi anche: Javier Faroni bloccato in aeroporto e villa perquisita nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di fondi sportivi Leggi anche: Indagine su Mario Venditi, perquisita la casa del pm di Milano Pietro Paolo Mazza: si cercano spese su cavalli, auto di lusso e ristoranti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perugia, terremoto su Faroni. Indagine per riciclaggio. Perquisita la casa del patron; Perugia Calcio: l’indagine in Argentina accelera anche sul presidente Faroni. Perugia, terremoto su Faroni. Indagine per riciclaggio. Perquisita la casa del patron - L’inchiesta riguarda l’Afa, sotto la lente 42 milioni di dollari in società legate alla sua famiglia ... lanazione.it

Perugia, irregolarità nel passaggio societario: inibito Faroni, multato il club - La Procura Federale ha concluso le indagini relative a violazioni delle norme FIGC da parte di Javier Horacio Faroni, Juan Martin Molinari e della A. tuttomercatoweb.com

Grifo venduto e rivenduto: tutto quello che c'è da sapere sull'affaire Molinari-Faroni - C’è un pezzo di storia in più dietro il Perugia argentino - ilmessaggero.it

Tuoro Sul Trasimeno (Perugia) – La Torre pendente di Vernazzano - Partendo da Viale Console Flaminio e quindi percorrendo in salita Via Fonte Sant'Angelo, si giunge nell’abitato di Vernazzano vecchio e quindi seguendo un breve sentiero si giunge nei pre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.