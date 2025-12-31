Perugia il Padova alza la posta per Giunti Attacco Fischnaller balza in pole position

Perugia e Padova si preparano a sfidarsi in un contesto di tensione societaria e sportiva. Mentre le questioni interne agli club continuano a influenzare l’ambiente, sul campo si concentrano le attenzioni: il campionato, il match contro il Guidonia e le strategie di mercato. In questo scenario, Fischnaller si mette in evidenza, salendo in prima linea nel confronto tra le due squadre.

Da una parte le questioni societarie che tengono banco, dall'altra c'è il campo, il campionato, il Guidonia nel mirino e il calciomercato. In casa Grifo la questione si complica ma la squadra e Riccardo Gaucci provano a continuare il lavoro iniziato settimane fa. Per quanto riguarda le trattative, il Padova, dopo aver ricapitalizzato per poter operare sul mercato ha rilanciato e alzato l'offerta per avere Giovanni Giunti. Il club veneto pare abbia messo sul piatto una cifra vicina ai quattrocentomila euro, ma il Grifo vorrebbe ancora di più, magari la situazione potrà sbloccarsi aumentando la percentuale sulla futura rivendita.

