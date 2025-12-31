Perù scontro treni | un morto40 feriti

Un incidente ferroviario si è verificato lungo la linea diretta a Machu Picchu, in Perù, causando un morto e 40 feriti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e stanno fornendo assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave disguido per il traffico nella zona, nota per il suo grande afflusso turistico. Ulteriori aggiornamenti sono attesi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.