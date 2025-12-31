Perù scontro treni | un morto40 feriti

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ferroviario si è verificato lungo la linea diretta a Machu Picchu, in Perù, causando un morto e 40 feriti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e stanno fornendo assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave disguido per il traffico nella zona, nota per il suo grande afflusso turistico. Ulteriori aggiornamenti sono attesi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

8.00 E' di un morto e 40 feriti l'ultimo bilancio delle vittime dell'incidente che ha coinvolto 2 treni lungo la linea diretta a Machu Picchu, in Perù. La persona rimasta uccisa è il macchinista di uno dei due convogli. Molti dei passeggeri feriti sono turisti stranieri, ma non si conoscono le loro nazionalità. Patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1983, Machu Picchu accoglie in media 4.500 visitatori al giorno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti

Leggi anche: Un morto e più di cento feriti dopo una grande manifestazione a Lima, in Perù

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scontro tra treni nella Repubblica Ceca: decine di feriti, alcuni in condizioni gravi - Due treni si sono scontrati vicino a Ceské Budejovice, causando decine di feriti, di cui almeno cinque gravi. it.euronews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.