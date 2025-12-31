Perù scontro treni | un morto40 feriti
Un incidente ferroviario si è verificato lungo la linea diretta a Machu Picchu, in Perù, causando un morto e 40 feriti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e stanno fornendo assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave disguido per il traffico nella zona, nota per il suo grande afflusso turistico. Ulteriori aggiornamenti sono attesi per chiarire le circostanze dell’accaduto.
8.00 E' di un morto e 40 feriti l'ultimo bilancio delle vittime dell'incidente che ha coinvolto 2 treni lungo la linea diretta a Machu Picchu, in Perù. La persona rimasta uccisa è il macchinista di uno dei due convogli. Molti dei passeggeri feriti sono turisti stranieri, ma non si conoscono le loro nazionalità. Patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1983, Machu Picchu accoglie in media 4.500 visitatori al giorno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti
Leggi anche: Un morto e più di cento feriti dopo una grande manifestazione a Lima, in Perù
Scontro tra treni nella Repubblica Ceca: decine di feriti, alcuni in condizioni gravi - Due treni si sono scontrati vicino a Ceské Budejovice, causando decine di feriti, di cui almeno cinque gravi. it.euronews.com
C’è stato uno scontro tra due treni vicino a Machu Picchu: una persona è morta e decine sono rimaste ferite x.com
Scontro tra treni con deragliamento e incendio simulato su scala reale. Per testare il sistema di soccorso chiamato a rispondere a una maxi-emergenza #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.