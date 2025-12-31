Perù | scontro tra treni diretti a Machu Picchu un morto e 30 feriti

Un incidente tra due treni diretti a Machu Picchu in Perù ha causato una vittima e circa 30 feriti. L’incidente si è verificato durante il tragitto verso il celebre sito archeologico, coinvolgendo veicoli destinati al trasporto di turisti. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e hanno avviato le procedure di emergenza per assistere i passeggeri coinvolti.

Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, uccidendo almeno una persona e ferendone circa 30. La vittima era un ferroviere. Lo ha dichiarato Jonathan Castillo Gonzalez, capitano del dipartimento di polizia di Cuzco. Ha affermato che la ferrovia ha sospeso i servizi lungo la linea che collega Machu Picchu alla vicina città di Cuzco dopo l’incidente. Secondo la società che gestisce la ferrovia, un treno proveniente da Machu Picchu si è scontrato con un treno diretto al sito, nei pressi di Qoriwayrachina, anch’esso un sito archeologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Leggi anche: Scontro tra treni in Slovacchia: 79 feriti Leggi anche: Incidente ad Arignano tra un bus pieno di studenti diretti a scuola e un'auto, un morto e circa 20 feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti - Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, uccidendo almeno una persona e ferendone circa 30. lapresse.it

