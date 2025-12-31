Perù scontro tra treni diretti a Machu Picchu | almeno un morto

Un incidente ferroviario si è verificato in Perù, coinvolgendo due treni diretti a Machu Picchu. L’incidente ha causato almeno una vittima. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dei viaggiatori sulla tratta turistica.

(Adnkronos) – Tragico incidente ferroviario in Perù. Almeno una persona è morta quando due treni si sono scontrati sulla tratta usata dai turisti diretti a Machu Picchu. La vittima è il macchinista di uno dei convogli coinvolti nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, ha reso noto il ministero della Giustizia. In precedenza la Polizia aveva confermato un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti Leggi anche: Perù, scontro treni: un morto,40 feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perù | scontro tra treni diretti a Machu Picchu un morto e 30 feriti. Perù: scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 feriti - Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, uccidendo almeno una persona e ferendone circa 30. msn.com

Scontro tra due treni diretti a Machu Picchu, un morto e quaranta turisti feriti - Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza, mentre l'ente per la tutela dei consumatori ha annuncia ... msn.com

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 30 turisti feriti - Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di almeno 40 persone nel sud del Perù. tg24.sky.it

C’è stato uno scontro tra due treni vicino a Machu Picchu: una persona è morta e decine sono rimaste ferite x.com

