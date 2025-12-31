Perin via dalla Juve il Genoa non molla la presa per il portiere | due i possibili sostituti A chi sta pensando la dirigenza bianconera

Dopo l'addio di Perin dalla Juventus, il Genoa continua a cercare un nuovo portiere. La società rossoblù valuta due possibili sostituti, considerando anche alternative come Leali o Mandas. La strategia del club ligure si inserisce in un quadro di mercato che vede diverse opzioni sul tavolo, mantenendo alta l’attenzione sulla questione della porta e sulle possibili mosse nei prossimi giorni.

Perin via dalla Juve, effetto domino in porta: se il vice Di Gregorio torna in Liguria, Comolli punta allo scambio con Leali o alla sfida per Mandas. Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare un colpo di scena clamoroso tra i pali della Vecchia Signora, innescando un vero e proprio effetto domino capace di coinvolgere diverse società di Serie A. L’ipotesi di vedere Perin via dalla Juve sta prendendo corpo con insistenza nelle ultime ore, alimentata dalle indiscrezioni rilanciate dalla redazione di Sport Mediaset. Il portiere di Latina, attuale affidabile vice di Di Gregorio, è finito prepotentemente nel mirino del Genoa, il club che lo ha lanciato nel grande calcio e che ora cerca disperatamente una sicurezza difensiva assoluta per risalire la china. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

