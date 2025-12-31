Perin rimane alla Juventus? Svelati i motivi | ecco perchè l’estremo difensore non tornerà al Genoa Cosa trapela

Al momento, Perin non tornerà al Genoa e rimarrà alla Juventus. Le motivazioni di questa decisione sono legate alle esigenze tecniche e alle strategie di mercato della società bianconera. Di seguito, analizziamo i principali motivi che hanno influenzato questa scelta e le implicazioni per il reparto portieri della Juventus. Ecco le ultime novità sulla situazione dell’estremo difensore e il suo futuro in bianconero.

Perin rimane alla Juventus? Questi i motivi che lo hanno trattenuto alla Continassa: le ultime in chiave mercato. In casa Juventus non c’è alcuna fretta di accelerare le operazioni di mercato, seguendo la strategia che i veri affari si concludano spesso nelle battute finali. La priorità attuale del club bianconero riguarda il consolidamento della rosa per centrare gli obiettivi stagionali tra campionato, Coppa Italia e Champions League. In quest’ottica, la società ha respinto ufficialmente la proposta del Genoa per Mattia Perin, nonostante il portiere di 33 anni avesse già raggiunto da giorni un accordo di massima con il club ligure per un possibile ritorno al Grifone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Perin al Genoa? Accordo di massima tra il Grifone e il portiere: cosa chiede la Juventus per lasciarlo andare Leggi anche: Mandas Juve, il portiere greco per sbloccare Perin al Genoa: perché è il nome che convince alla Continassa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus, accordo tra il Genoa e Perin: manca l’intesa tra i club - Mattia Perin ha voglia di tornare al Genoa e come rivelato da Matteo Moretto, il portiere della Juventus ha un accordo con i rossoblù ... it.blastingnews.com

