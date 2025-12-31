Perin la Juventus comunica al Genoa la sua decisione

La Juventus ha comunicato ufficialmente al Genoa la decisione di mantenere Mattia Perin in rosa. La scelta, annunciata da Fabrizio Romano su X, conferma l’intenzione del club di affidarsi nuovamente al portiere italiano per la stagione in corso. Questa decisione evidenzia l’importanza di Perin nel progetto tecnico della squadra, sottolineando la volontà della Juventus di consolidare la propria rosa con un elemento di esperienza e affidabilità tra i pali.

Sul proprio account X Fabrizio Romano ha reso nota la scelta della Juventus sul portiere italiano: "La Juventus stasera ha informato il Genoa della propria decisione di tenere in rosa Mattia Perin". La società ha scelto di trattenere il classe 1992 e mantenere l'assetto della porta insieme a Di Gregorio. Mattia Perin, che aveva espresso la sua volontà di ritornare a Genova, rimarrà a Torino per la felicità di Luciano Spalletti che lo stima non solo per le sue abilità tra i pali, ma anche per il suo contributo dentro lo spogliatoio. Lo stop alla trattativa. Come riportato sempre da Romano, la dirigenza juventina avrebbe respinto l'ultima offerta del Grifone.

