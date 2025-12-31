Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso parla il ragazzo ferito a Venaria | il messaggio per Capodanno

Un ragazzo di Venaria ha subito un infortunio mentre cercava di raccogliere un petardo inesploso durante i festeggiamenti di Capodanno. Le ultime ore dell’anno e l’inizio di quello nuovo sono momenti in cui è importante prestare attenzione ai rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per evitare incidenti e festeggiare in sicurezza questa ricorrenza.

Le ultime ore del vecchio anno e le prime del nuovo nascondono insidie per chi vuole festeggiare esplodendo i botti. Il sindaco di Venaria Reale ha voluto lanciare un messaggio insieme al 16enne che perso una mano a causa di un petardo inesploso che ha raccolto in strada a Capodanno. Il petardo è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno Leggi anche: Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli Leggi anche: Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno - “Ci sono mille modi per divertirsi, evitate di farvi del male”, è l’appello del sindaco Fabio Giulivi che ha registrato un video con il ragazzo ferito un anno fa ... torinotoday.it

Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini - Uomo di 35 anni perde 4 dita dopo aver raccolto un petardo inesploso da terra ... fanpage.it

Tagliacozzo, trova due bombe a mano mentre raccoglie le patate nel campo - Valter Di Loreto, operaio alle dipendenze del Comune di Civitella Roveto, stava cavando le patate in un suo appezzamento di terreno a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. ilmessaggero.it

Sopra le nuvole, dove il silenzio parla più delle parole. Ramponi ai piedi, piccozze in mano e lo sguardo che si perde nell’immensità. In vetta, ad accoglierci, i camosci: immobili, curiosi, testimoni silenziosi di un equilibrio antico. È in momenti come questi che l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.