Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso parla il ragazzo ferito a Venaria | il messaggio per Capodanno

Un ragazzo di Venaria ha subito un infortunio mentre cercava di raccogliere un petardo inesploso durante i festeggiamenti di Capodanno. Le ultime ore dell’anno e l’inizio di quello nuovo sono momenti in cui è importante prestare attenzione ai rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per evitare incidenti e festeggiare in sicurezza questa ricorrenza.

Le ultime ore del vecchio anno e le prime del nuovo nascondono insidie per chi vuole festeggiare esplodendo i botti. Il sindaco di Venaria Reale ha voluto lanciare un messaggio insieme al 16enne che perso una mano a causa di un petardo inesploso che ha raccolto in strada a Capodanno. Il petardo è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

