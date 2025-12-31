Perché Mattarella ha voluto parlare della Rai
Perché Sergio Mattarella ha scelto di affrontare il tema della RAI nel suo discorso di fine anno? La sua riflessione non si limita a un semplice omaggio, ma evidenzia l’importanza di un’istituzione fondamentale per il servizio pubblico e la democrazia italiana. Il suo intervento invita a considerare il ruolo della Rai nel contesto sociale e culturale del paese, sottolineando l’attenzione verso un patrimonio condiviso.
Quando Sergio Mattarella parla della RAI nel discorso di fine anno, non sta facendo un omaggio rituale alla cultura né una carezza al mondo dell’informazione. Sta compiendo un atto politico, nel senso più alto e più quirinalizio del termine. La Rai entra nel discorso non come azienda, ma come infrastruttura democratica. Mattarella colloca il servizio pubblico dentro la storia della Repubblica: accanto alla cultura, all’arte, alla letteratura, alla musica. Non per nostalgia, ma per ricordare che l’identità nazionale non si costruisce solo con le leggi e con i governi, bensì con il racconto condiviso del Paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
