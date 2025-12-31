Perché l'Uganda ha mandato in campo tutti i portieri in rosa nella stessa partita di Coppa d'Africa

Durante una partita della Coppa d'Africa, l'Uganda ha utilizzato tutti e tre i portieri della rosa a causa di infortuni ed espulsioni che hanno ridotto drasticamente le opzioni disponibili. Questa decisione, insolita nel calcio internazionale, è stata dettata dall'emergenza nel reparto portieri, contribuendo alla sconfitta finale contro la Nigeria. Un episodio che ha suscitato attenzione per le circostanze eccezionali che hanno portato alla scelta del tecnico.

