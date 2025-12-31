Perché l'Uganda ha mandato in campo tutti i portieri in rosa nella stessa partita di Coppa d'Africa
Durante una partita della Coppa d'Africa, l'Uganda ha utilizzato tutti e tre i portieri della rosa a causa di infortuni ed espulsioni che hanno ridotto drasticamente le opzioni disponibili. Questa decisione, insolita nel calcio internazionale, è stata dettata dall'emergenza nel reparto portieri, contribuendo alla sconfitta finale contro la Nigeria. Un episodio che ha suscitato attenzione per le circostanze eccezionali che hanno portato alla scelta del tecnico.
L'Uganda eliminata dalla Coppa d'Africa dopo il 3-1 con la Nigeria: infortunio ed espulsione costringono il ct a usare tutti e tre i portieri nella stessa partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
