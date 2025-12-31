Perché l’editoria torna di moda Parla Zuncheddu Unione Sarda

Sergio Zuncheddu, editore del gruppo Unione Sarda, osserva con sorpresa il rinnovato interesse per l’editoria. Dopo oltre due decenni, nota come molti imprenditori si avvicinino nuovamente ai giornali, un fenomeno che riflette cambiamenti nel panorama mediatico e nelle preferenze del pubblico. In un contesto di evoluzione digitale, l’editoria sembra ritrovare un suo ruolo, suscitando curiosità e riflessioni sul futuro dell’informazione.

Sergio Zuncheddu, da 26 anni editore del gruppo Unione Sarda, si dice “stupito” del grande interesse per i giornali che tutto d’un tratto tanti imprenditori stanno dimostrando quando poi, si sa, ch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

